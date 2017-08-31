İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda yaklaşık 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balkan ülkelerinden İstanbul'a uyuşturucu madde getireceği öğrenilen yatı takibe aldı.
Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Fatih Balat sahilinde yata operasyon düzenlendi. Yatta yapılan aramada, kamaralarındaki gizli bölmelere saklanmış yaklaşık 300 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Narkotik ekiplerinin Sultanbeyli'de düzenlediği operasyonda ise uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir araç durduruldu. Araçta 48 kilo 500 gram eroin bulunurken, sürücü gözaltına alındı.
Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.
Gözaltındaki 8 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.