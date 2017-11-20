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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

- Jandarma ekiplerince Esenyurt, Bağcılar ve Şile'de düzenlenen operasyonlarda, 56 kilo 512 gram esrar ile 360 gram kokain ele geçirildi - Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İSTANBUL (AA) - Esenyurt, Bağcılar ve Şile'de 56 kilo 512 gram esrar ile 360 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucuyu İstanbul'da sattıkları öğrenilen Ö.O, S.O. ve E.U'nun yakalanması amacıyla Esenyurt'ta bir rezidans dairesine baskın düzenledi. Operasyonda, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla dairede yapılan aramada, tuvalet lavabosunun arka kısmında saklanmış 360 gram kokain ve ve tabanca bulundu. S.O'nun aracının bagajında ise 512 gram esrar ele geçirildi. Zanlıların, Bağcılar'daki kamyonetinde yapılan aramada ise 52 kilogram esrar bulundu.

Jandarma ekiplerinin Şile'de düzenlediği operasyonda ise hayvancılıkla uğraşan Ü.K'nın Kervansaray köyündeki çiftliğinde yapılan aramada, hayvanların barındığı çadırların içinde yaklaşık 4 kilogram esrar bulundu. Şüpheli Ü.K gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.O, S.O. E.U. ve Ü.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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