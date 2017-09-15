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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

- Esenyurt'ta polis helikopteri ve özel harekat polisinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda bazı şüpheliler yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Polis helikopteri ve özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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EsenyurtIstanbul Emniyet MüdürlüğüUyuşturucu Operasyonu
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