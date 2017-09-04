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İstanbul’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı kavga

-Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcısı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı -Polisin müdahale ettiği olayda biri yaralı 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcısı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği olayda biri yaralı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 551. Sokak'ta, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen iki grubun buluşacağı bilgisi üzerine bölgeye sivil polisler bölgeyi çembere aldı. Ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timleri, zırhlı polis araçları ve çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, olayın meydana geldiği sokak başta olmak üzere, çevredeki bütün sokakları trafiğe kapattı.

Olaya müdahale eden polis, biri yaralı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı şahıs, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, olay yerinde boş kovan toplayarak delil çalışması yaptı.

Öte yandan çıkan silahlı kavgada polise de ateş açıldı ancak yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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GaziosmanpaşaIstanbulPolisSilahlı KavgaUyuşturucu Satıcıları
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