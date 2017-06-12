İstanbul'da yaz Kur'an kursları eğitime başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Camilerimizin çocuk sesi ile cıvıldaması, çınlaması bizim geleceğimiz açısından çok önemli bir müjde mesajıdır. Çocukların camide olmadığı bir milletin istikbali ile ilgili kaygılar taşıması normaldir." dedi.

Yaz Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Bağcılar Çiftlik Demircan Merkez Camisinin avlusunda açılış töreni gerçekleştirildi. Mehter takımının konserinin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği törende küçük çocuklar ilahi söyledi. Törende kursa kaydolan öğrenciler "Gel Bu Yaz Kur'an-ı Gönlüne Yaz" dövizleri taşıdı.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, okulların tatile girmesiyle camilerde ve Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i okuma eğitimlerinin verilmeye başlandığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ramazan ayında çocukların Kur'an-ı Kerim ile buluşacağını belirten Yılmaz, "Kur'an-ı Kerim'i harfleriyle öğrenecekler. Kur'an'ın manasına aşina olacaklar. Camiyi tanıyacaklar, cemaatle tanışacaklar. Bu ramazan iklimindeki buluşmayı önemsiyoruz. O nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan ayında Kur'an kurslarının açılmasına karar verdi." diye konuştu.

Yılmaz, çocukların yaz döneminde Kur'an kurslarında önemsediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cami ortamının gündemine ilk kez düştüğü bir çocuğun, şefkatle buluşması çok anlamlı. Çocuklarımızın gönül dünyasında camilerle ilgili pozitif duygular olsun istiyoruz. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan yavruların şefkate ihtiyacı var. Programın amacı Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumak, belirli sureleri ezberlemek. Namaz, oruç, zekat gibi dini bilgileri öğretmek ve Hz. Muhammed'in hayatını ve Kur'an-ı Kerim'in genel muhtevası hakkında bilgiler öğretmektir. Çocuklarım oyun, eğlence havası içinde, cami atmosferinde, sıkılmadan, bunalmadan ve bıkmadan bu kursu tamamlamalarını önemsiyoruz. Çocuklarımızın şuur altlarında cami ile ilgili iyi duygular kalmasını istiyoruz. Kur'an-ı okumayı bilmeyen ve Kur'an ile tanışmayan kalmasın. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl bir sloganla kamuoyunun önüne çıkıyordu. Bu sene 'Kur'an ayında Kur'an'la buluşalım' bir başlıkla çocuklarımızın karşısına çıkıyoruz."

Cami cemaatine seslenen Yılmaz, cemaate, teravih namazlarına gelen çocuklara saflarda yer açmalarını, çocuklara şefkatle davranmalarını ve çocukların yaramazlıklarını hoşgörü ile karşılamalarını tavsiye etti.

Hz. Muhammed'in torunları Hasan ve Hüseyin'i kucağına alarak minbere çıktığını hatırlatan Yılmaz, "Namazını torunu sırtındadır, düşmesin diye uzatan bir peygamberin ümmetiyiz. Camilerin çocuklarla buluşması çok anlamlı. Camilerde çocuk sesi duymak istemeyen insanlarımız vardı. Bu gelenek elhamdülillah yıkılıyor. Camilerimizin çocuk sesi ile cıvıldaması, çınlaması bizim geleceğimiz açısından çok önemli bir müjde mesajıdır. Çocukların camide olmadığı bir milletin istikbali ile ilgili kaygılar taşıması normaldir. Çocukların çocuk yaşta camilerle tanışması önemlidir. Burada en çok görev hocalarımıza ve cami cemaatine düşüyor. Geleceğin cemaati bugünkü çocuklar olacak." ifadelerini kullandı.

Camilerdeki Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığı kontrolünde gerçekleştirildiğine vurgu yapan Yılmaz, velilerden çocukları gönül rahatlığı ile camilerdeki kurslara göndermelerini istedi.

- "Geçmişte camilerdeki safların dörtte biri çocuklarla doluydu"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, yaz Kur'an kurslarının eğitime başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye olarak yaz Kur'an kurslarının alt yapısını hazırladıklarını kaydeden Çağırıcı, "Çocuklarımızın cami ile buluşması çok önemli. Geçmişte camilerdeki safların dörtte biri çocuklarla doluydu. Bunlar hep kayboldu. Maalesef büyük bir hata içine girildi. 'Camilerde konuşulmaz' sözü çocuklarımızı camilerden uzaklaştırdı. Cami ve okul bahçelerinin çocukların oyun mekanı olması lazım. Biz buralardan çocukları uzaklaştırırsak çocuklar bina aralarına ve bodrumlara inerler. Vatanına, milletine, dinine faydalı bir neslin yetişmesi için Diyanet İşleri Başkanlığının kontrolünde açılan bu kursları önemsiyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara eğitim görecekleri kitaplar dağıtıldı ve ilk ders işlendi.

Törene, Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Bağcılar Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve çok sayıda öğrenci ile öğrenci velisi katıldı.