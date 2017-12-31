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İstanbul'da yılbaşı güvenlik önlemleri

-Yılbaşı önlemleri kapsamında Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da yılbaşı güvenlik önlemleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yılbaşı nedeniyle alınan önlemler kapsamında Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'deki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik güçleri olası olumsuzluklara karşı kentin birçok noktasında görev yapıyor.

Bu kapsamda vatandaşın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temin etmek için 37 bin polis, 4 bine yakın jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev alacağı kentte, güvenlik güçleri teyakkuz halinde olacak.

Söz konusu güvenlik önlemleri kapsamında saat 15.00'ten itibaren Kadıköy'de Osmanağa, Caferağa ve Caddebostan mahallelerindeki bazı yolların giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince bariyerlerle çevrilerek araç girişlerine kapatıldı.

Beşiktaş'ta da aynı saatlerde bazı yollar trafiğe kapatılarak, araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Şişli'de 16.00'dan itibaren Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan, Atiye, Altın, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu ve Bronz sokakları trafiğe kapatıldı.

Bu arada, Taksim'de de yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alınmıştı.

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