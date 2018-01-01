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İstanbul'da yılbaşı

- İstanbul Valisi Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, yeni yıl dolayısıyla belediye personelini ziyaret etti

İstanbul'da yılbaşı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yeni yıl dolayısıyla belediye personeline ziyarette bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fatih Grup Amirliği'ne gelen Vali Şahin ile Uysal, itfaiye personeliyle bir süre sohbet ederek yeni yıllarına kutladı.

İtfaiye personeli, Şahin ile Uysal'a kestane ikram etti. Sohbet sırasında yangın ihbarı alınması heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, daha sonra Zabıta Daire Başkanlığı ve İETT Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, personele iyi dileklerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt UysaVasip şahinYılbaşı
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