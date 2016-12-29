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İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları

- İstanbul Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için bir dizi tedbir aldı

İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, il genelinde vatandaşların, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri için bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerince tüm emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

İstihbarata azami önem verileceği belirtilen açıklamada, alınan tedbirler şu şekilde aktarıldı:

"İl Sağlık Müdürlüğünce ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliklerince; sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır. Belediye, emniyet ve jandarma personelince yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir. Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır."


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AçıklamaIstanbul ValiliğiYılbaşı Tedbirleri
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