İstanbul'da yılbaşı önlemleri

İSTANBUL (AA) - Yılbaşı gecesi İstanbul genelinde 17 bin, Taksim çevresinde ise 5 bine yakın polis görev yapacak.

Güven Timleri Şube Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba, Taksim Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, yılbaşı gecesi İstanbul genelinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Yeni yıl akşamı kentte 17 bin polisin görev yapacağını ifade eden Baybaba, yaklaşık 5 bin polisin Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nde bulunacağını kaydetti.

Baybaba, "Geçen yıldan farklı olarak bu sene özellikle ulaşım yapılan iskelelerde, vapurlarda, havalimanlarında, metro, metrobüs ve tramvaylarda da ayrıca tedbir aldık. Diğer ilçelerimizin meydanlarında ve eğlence merkezleri başta olmak üzere çeşitli noktalarında personelimizle görev alacağız." diye konuştu.

Amaçlarının vatandaşlara huzurlu bir yılbaşı gecesi yaşatmak olduğunu ifade eden Baybaba, şu bilgileri verdi:

"Taksim Meydanı'nda canlı yayın aracımız, 96 sabit, 40 adet de hareketli kameramız olacak. Amacımız halkımıza huzurlu bir yeni yıl yaşatmak. Özelikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapalı olacak. Buraya gelenler için de 40 noktada arama-süzme noktaları olacak."