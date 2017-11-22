İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Atatürk Bulvarı'nda, Zafer E'nin kullandığı 34 LK 5485 plakalı servis midibüsü, Pertevniyal Valide Sultan durağı yakınlarında yaya geçinden geçen 14 yaşlarındaki kız çocuğuna çarptı.
Kontrolden çıkan midibüs daha sonra iki otomobile ve park halindeki servis minibüsüne çarparak durabildi.
Durumu ağır olan kız çocuğu ile otomobillerde yaralanan 4 kadın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Servis şoförü Zafer E. gözaltına alındı.