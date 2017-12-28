"İstanbul'daki AKM'nin uygulama faslındayız"

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul'daki AKM'nin artık uygulama faslındayız. Yıkımlar başladı ve ondan sonra yeni binanın yapımıyla ilgili TOKİ sorumluluğu üzerine aldı. TOKİ üzerinden binanın yapımı inşallah 2019 yılı Mart ayı içerisinde bitirilecek." dedi.

Bakan Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Kasım'da açıklanan İstanbul, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Ankara'daki AKM binasının durumuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafe ve restoranlarıyla büyük bir kompleks olarak hizmet verecek İstanbul'daki AKM'ye yönelik, "İstanbul'daki AKM'nin artık uygulama faslındayız. Yıkımlar başladı ve ondan sonra yeni binanın yapımıyla ilgili TOKİ sorumluluğu üzerine aldı. TOKİ üzerinden binanın yapımı inşallah 2019 yılı Mart ayı içerisinde bitirilecek." dedi.

AKM konusunda epey mesafe aldıklarını vurgulayan Kurtulmuş, projenin tüm detaylarıyla yapılması ve güzel bir şekilde bitirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

- Ankara'daki AKM binası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni AKM gibi bir proje de Ankara'ya yapılsın." talimatıyla gündeme gelen Ankara'daki AKM binasına ilişkin olarak da sürecin şu an ilerlediğini dile getiren Kurtulmuş, "Ankara AKM ise şu anda fikir aşamasındadır. Bunun da 2018 yılı içerisinde bütün projelerinin, resmi süreçlerinin tamamlanarak, 2018'de eğer yapabilirsek bir temel atma ama o herhalde biraz 2019'un sonuna doğru olacaktır, 2019'da da yapımına başlanması gibi bir hedefimiz var." bilgisini paylaştı.

Ankara AKM'nin yeni projesine yönelik ilgili bütün çevrelerden görüş alacaklarını söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ankara AKM'nin de Ankara'ya yakışır, güzel bir proje olması için gayret sarf edeceğiz. Biliyorsunuz, orası özel bir yasayla kurulmuş, gerekirse birtakım yeni mevzuat düzenlemeleri yapılarak da aynen İstanbul gibi oranın da Ankara'ya yakışır büyük bir proje haline gelmesine gayret edeceğiz.

Ankara'nın ihtiyacı var. Orası maalesef bina olarak da son derece yetersiz. Hatta yönetim zorlukları dolayısıyla da tamiratı, tadilatı yapılamamış. Gerçekten biraz da tabiri caizse köhnemiş, eskimiş bir bina. O bina Ankara'ya yakışmıyor. Orada biliyorsunuz çok sayıda etkinlik yapılıyor, etkinlikler sırasında biz de defaatle gitme durumunda kalıyoruz. Hakikaten her gittiğimizde de içimiz sızlıyor. Koskoca Ankara, Başkent ve böylesine kötü bir kültür merkezi... Yakışmıyor Ankara'ya. İnşallah Ankara, yeni bir kültür merkezini, önemli bir prestij projesi kazanmış olacak."

- Türk sinemasına yatırım yapana teşvik



Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, sinema, telif hakları ve Bakanlığın teşkilat yasasıyla ilgili çalışmalara yönelik de düzenlemelerin hazır olduğunu kaydetti.

Özellikle telif hakları ve sinemaya yönelik düzenlemelerin sektörden ilgili taraflarla görüşülmesi ve mutabakata varılması sonucu son şekline kavuştuğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu çalışmaların hem Türkiye'de fikir eserlerinin korunması bakımından büyük bir kazanım sağlayacağını hem de sinema destekleri vasıtasıyla yerli sinema üretecek olanların da dışarıdan gelip sinema sektörümüze yatırım yapacak olanların da ciddi bir şekilde teşvik edileceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Yeni teşkilat yasasının ise Bakanlığın bazı alanlarında yaşanan tıkanıklığı aşmaya yönelik olduğunu aktaran Kurtulmuş, her üç tasarının da Başbakanlığa sunularak, yakın zamanda Meclis gündemine getirileceğini bildirdi.

