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İstanbul'daki darbe davalarına yeni iki salon

- Adalet Bakanlığına geçici olarak tahsis edilen iki spor salonu, darbe davalarının görüleceği 200'er sanık kapasiteli duruşma salonuna dönüştürüldü

İstanbul'daki darbe davalarına yeni iki salon

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - İstanbul'daki bazı darbe girişimi davaları, Adalet Bakanlığına geçici tahsis edilen ve duruşma salonuna dönüştürülen iki spor salonunda görülecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik yargılamaların yapıldığı Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 3 duruşma salonunun yanı sıra yeni salonların oluşturulması kararlaştırıldı.

İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Silivri Alibey Spor Salonu ve Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu, tanık, sanık ve mağdur sayıları dikkate alınarak yargılamaların kesintisiz sürmesi amacıyla geçici olarak Adalet Bakanlığına tahsis edildi.

Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucu iki spor salonu, darbe girişimine yönelik davaların görüleceği 200'er sanık kapasiteli duruşma salonuna dönüştürüldü.

Yeni salonlarda 8 Ocak'tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe teşebbüsü sırasında yaşanan olaylara ilişkin dava başta olmak üzere "İstanbul TRT baskını", "İstanbul çatı", "Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü baskını", "Hava Harp Okulu" ve "Atatürk Havalimanı baskını" davaları görülecek.

Öte yandan, İstanbul'da Bakırköy Adliyesi ile Bölge Adliye Mahkemesindeki üç konferans salonu duruşma salonu olarak kullanıma sunuldu.

Bu üç salon da terör suçlarına bakmakla yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerince kullanılmaya başlandı.

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