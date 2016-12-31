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İstanbul'daki DHKP-C operasyonu

- Beyoğlu'nda terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı

İstanbul'daki DHKP-C operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında 23 Aralık'ta gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü DHKP-C'nin eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 23 Aralık'ta Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneğine operasyon düzenlemişti. Dernekte bulunan ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 kişiyi gözaltına alan ekipler, binada yaptıkları aramada 2 el yapımı bomba, 13 molotofkokteyli, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirmişti. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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