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İstanbul'daki fırtına

- Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binalarda ve binalardan kopan parçaların üzerine düştüğü araçlarda hasar oluştu

İstanbul'daki fırtına

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının duvarındaki yalıtım malzemeleri yerlerinden söküldü.

Polis ekipleri, savrulan parçaların herhangi bir yaralanmaya neden olmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de kopan parçaları temizledi.

Beykoz'da Hidiv Kasrı Caddesi'nde bir evin çatısından kopan parçalar da park halindeki araçların üstüne düştü.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda, hasar gören araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Bakırköy'de rüzgar nedeniyle yola devrilen bir reklam panosu da trafiğin aksamasına neden oldu.

Ekiplere, değişik bölgelerden, çatıdan parça kopması ve ağaç devrilmesi gibi çok sayıda ihbar geldiği öğrenildi.

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DuvarFırtınaŞişli İlçe Emniyet Müdürlüğü
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