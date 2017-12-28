Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

İstanbul'daki fuhuş mafyasına operasyon

- Tehditle senet imzalattırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 14 kişiden 10'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

İstanbul'daki fuhuş mafyasına operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tehditle senet imzalattırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tehditle senet imzalattırılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 14 şüphelinin ifadeleri, soruşturmayı yürüten savcılıkça alındı.

Savcılık, ifadeleri alınan 14 şüpheliden 12'sini tutuklama, 2'sini de adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden organize suç örgütü elebaşı Hakan A'nın da aralarında bulunduğu 10'unun "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak ve vermek", "mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma" gibi değişik suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 2 şüpheli hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirken, 2 şüphelinin ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe oluşmadığı gerekçesiyle tutuklama talebini reddederek serbest bırakılmasına hükmetti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Adalet Sarayıİstanbul'daki Fuhuş Mafyası OperasyonuTutuklama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5