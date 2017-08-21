İstanbul’daki Göletlere 111 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, iç sularda azalan balık sayısını artırmak ve amatör balıkçılığı geliştirmek için kentteki göletlere 111 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın 2017 yılı yatırım programında yer alan "Balıklandırma Projesi" kapsamında üretimi Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 111 bin pullu sazan yavrusu, kentin çeşitli bölgelerindeki göletlerde suyla buluştu.

Yavru sazanlar, Silivri'de Değirmenköy, Çayırdere, Gümüşyaka, Küçüksinekli, Büyükçekmece'de Kervansaray, Geredeli ile Şile'de Saklıgöl olmak üzere 8 gölete bırakıldı.

Balıklandırma projesiyle nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amaçlanıyor.

Balıklandırma çalışmalarının bundan sonraki dönemlerde de devam edeceği bildirildi.

- "Doğadaki ekolojik dengeyi mutlaka korumak zorundayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Bakanlığın başlattığı projeyi İstanbul’da başarıyla uyguladıklarını belirtti.

Projenin amacının azalan balık sayısını artırmak ve amatör balıkçılığı geliştirmek olduğuna işaret eden Karaca, şunlar kaydetti:

"İnsanların çevreyi bilinçsizce kirletmesi ve yine bilinçsizce avlanma nedeniyle birçok su ürünü tükenme noktasına geldi. Doğadaki ekolojik dengeyi mutlaka korumak zorundayız. Bakanlığımızın başlatmış olduğu Balıklandırma Projesi çerçevesinde özellikle göl ve akarsularımızdaki balık türlerini sıkı takibe aldık. Zira balıksız su, insansız şehre benzer. Amatör balıkçılarımızın, bırakmış olduğumuz bu balıkları 1,5 yıldan önce avlamaması gerekir. Biz bunun takipçisiyiz, olmaya da devam edeceğiz."