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İstanbul'daki insan kaçakçılığı operasyonu

- Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 şüpheliden 35'i yakalandı

İstanbul'daki insan kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü PKK yandaşlarını, suça karışmış kişileri ve göçmenleri Avrupa'ya götürdükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 35'i yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şubat ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucu PKK yandaşlarını, suça karışmış kişileri ve göçmenleri Avrupa'ya götürdükleri iddia edilen 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenledikleri operasyonlarda 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecekleri belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları da sürüyor.

Şubat ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucu PKK yandaşlarını, suça karışmış kişileri ve göçmenleri Avrupa'ya götürdükleri iddia edilen 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon başlatmıştı.

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