İstanbul'daki iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda 4 katlı iş yerinde çıkan yangında yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor.

Maltepe Mahallesi Dokumacılar Sitesi Sokak'taki 4 katlı iş yerinin giriş katında bulunan menteşe atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Yangında yaralanan Suriye uyruklu Mohammad Al Hamida, Abdulkadir Al Hüseyin, Abdulgaffar Hüseyin, Birsen Turan ile ismi belirlenemeyen 2 yaralı ve bir itfaiye görevlisinin çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

Al Hamida, Al Hüseyin ve kimliği belirlenemeyen bir yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Daha önce Bayrampaşa'da olduğu belirtilen olay yerinin, Zeytinburnu ilçe sınırları içinde kaldığı bildirildi.



