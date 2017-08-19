Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti
HAVELSAN sınavı geçti
HAVELSAN sınavı geçti
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor

İstanbul'daki iş yeri yangını

- Yangında yaralanan 7 kişinin tedavisi devam ediyor

İstanbul'daki iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda 4 katlı iş yerinde çıkan yangında yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor.

Maltepe Mahallesi Dokumacılar Sitesi Sokak'taki 4 katlı iş yerinin giriş katında bulunan menteşe atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Yangında yaralanan Suriye uyruklu Mohammad Al Hamida, Abdulkadir Al Hüseyin, Abdulgaffar Hüseyin, Birsen Turan ile ismi belirlenemeyen 2 yaralı ve bir itfaiye görevlisinin çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

Al Hamida, Al Hüseyin ve kimliği belirlenemeyen bir yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Daha önce Bayrampaşa'da olduğu belirtilen olay yerinin, Zeytinburnu ilçe sınırları içinde kaldığı bildirildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Iş Yeri YangınıTedaviYaralılar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5