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İstanbul'daki metrobüs kazası

- Söğütlüçeşme durağında iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan şoför Ali Gözderesi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'daki metrobüs kazası

İSTANBUL (AA) - Söğütlüçeşme durağında dün iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan şoför Ali Gözderesi (56), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, çarpışmanın etkisiyle şoför koltuğunda sıkışan ve ağır yaralı olarak itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak çevredeki bir hastanede tedavi altına alınan Gözderesi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözderesi'nin cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İETT bünyesinde 20 yıldır şoför olarak görev yaptığı belirtilen Ali Gözderesi'nin cenazesinin, yarın memleketi Nevşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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