İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye getirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Mayıs'ta Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve silah ticareti ile kaçakçılığın yanı sıra çok sayıda yağma amaçlı tehdit eylemi yaptığı iddia edilen 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde ele geçirilen 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 349 mermi, 1 milyon lira değerinde 29 senet, 6 çek ve 29 bin 500 lira para basın mensuplarına sergilendi.