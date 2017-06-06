Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu

- Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda silah ticareti, kaçakçılık ve yağma amaçlı tehdit yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye getirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Mayıs'ta Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve silah ticareti ile kaçakçılığın yanı sıra çok sayıda yağma amaçlı tehdit eylemi yaptığı iddia edilen 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde ele geçirilen 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 349 mermi, 1 milyon lira değerinde 29 senet, 6 çek ve 29 bin 500 lira para basın mensuplarına sergilendi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtOrganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5