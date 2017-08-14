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İstanbul'daki polise saldırı

- DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bıçakla saldırması sonucu şehit olan polis memuru Acar'ın, Bursa'daki babaevinde yas var - Şehit polis memurunun geçen hafta nişanlandığı, 4 gün sonra da doğum günü olduğu belirtildi

İstanbul'daki polise saldırı

BURSA (AA) - İstanbul'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bıçakla saldırması sonucu şehit olan polis memuru Sinan Acar'ın, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki baba ocağında yas var.

Şehit polis memurunun Hüdavendigar Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin annesi Gülşen ve babası Erdem Acar, oğullarının şehadet haberini Ankara'da bulundukları sırada öğrenirken, yakınları babaevinde taziyeleri kabul ediyor.

Acar'ın naaşının, İstanbul'daki törenin ardından Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada, şehit polis memurunun geçen hafta nişanlandığı, 4 gün sonra da doğum günü olduğu belirtildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde DEAŞ'a yönelik operasyonda, adı henüz açıklanmayan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi yakalanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheli, kendisini araçtan indirerek nezarethaneye götüren polis memuru Sinan Acar'a bıçakla saldırmış, ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olmuştu. Diğer polisler ise şüpheliyi tabancayla vurarak etkisiz hale getirmişti.

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Bursaİstanbul'da Polise Saldırı
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