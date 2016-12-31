"İstanbul'daki salonlarının 'düğün' ruhsatı yok"

İSTANBUL (AA) - HALİL İBRAHİM BAŞER - İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Ümit Yaşar Demir, kentte düğün yapılan yaklaşık 4 bin mekanın, mevzuattaki karışıklık nedeniyle "düğün salonu" ruhsatı bulunmadığını bildirdi.

Oda Başkanı Ümit Yaşar Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün törenlerinin tüm toplumların vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi. Bu alanda son yıllarda çok sayıda kuruluşun faaliyet gösterdiğini aktaran Demir, ancak düğün salonlarının, "ruhsat" sorunu bulunduğunu dile getirdi.

Sorunun uzun yıllardır sürdüğünü ifade eden Demir, "Mevzuata göre düğün salonlarının, 'iskanlı bina' olması gerekiyor. Doğru bir yaklaşım. Hepsinin böyle olması gerekiyor ancak İstanbul'un yüzde 70'i iskansız. Dükkan açıyorsunuz, iskan aranmıyor ancak düğün salonu için aranıyor." dedi.

Başka sorunlar da olduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Ayrıca, çok eskiden çıkmış olan bir kanun nedeniyle düğün salonları, 'özellik arz eden yapı' olmak zorunda. İskan olacak, bir de böyle bir yapı olacak. Yani o yapının tapusunda, projesinde, nitelik kısmında, 'düğün salonu' yazması isteniyor. Ancak böyle bir gayrimenkul yok. Hiçbir müteahhit, iş yeri sahibi yerini sadece 'düğün salonu' olarak yapmıyor. Haklı olarak bunu yapmıyor, belki başka amaçla kullanacak, başka bir sektörde iş yapana kiralayacak. Tapuda düğün salonu yazsa, başka hiçbir alanda bunu kullanamayacak. Bundan dolayı da böyle yerleri, 'iş yeri' olarak yapıyorlar."

- "Yapılar, başka ruhsatla açılıyor"

İSTDO Başkanı Ümit Yaşar Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili son çıkan yönetmeliğinde olumlu bir adım atıldığını kaydetti.

Ancak bahsettiği yasa nedeniyle hala karışıklık yaşandığını dile getiren Demir, "Bu da ruhsat problemi doğuruyor. Aslında bu yönetmelikle sorun büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Ancak o madde hala var. Bu madde nedeniyle de belediyeler ya da ilgili kamu kurumları, ruhsat başvurusu yapınca böyle bir yapı istiyor. Bununla ilgili dava açtık. Kabul gördü ve dosya Danıştay'da. Karar çıkmasını bekliyoruz. Düzelmezse hiçbir yerde düğün yapılmaz. Buna göre kırda, havuz başında otellerde, düğün yapılamaz." diye konuştu.

Demir, artık, "düğün salonu" ruhsatıyla iş yapmak istediklerini anlatarak, "Odamıza bağlı 720 üye, bin 500'e yakın işletme var. Bizim haricimizde İstanbul Ticaret Odasına, sosyal tesislere, derneklere bağlı yerler, otellerin yerleri var. İstanbul genelinde 4 bine yakın düğün yapılan mekan var. Bunların tamamına yakınında istenilen şekilde ruhsat yok. Bunu aşmak için de başka ruhsat alınıyor. 'Restoran, toplantı salonu, organizasyon salonu, davet salonu' diye ruhsat alınıyor. Adı değişiyor. Düğün salonu denilince ruhsat alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

