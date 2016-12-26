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İstanbul'daki şüpheli ölüm

- Beylikdüzü Devlet Hastanesi önüne baygın şekilde bırakılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan 20 yaşındaki genç kız, memleketi Düzce'de toprağa verildi

İstanbul'daki şüpheli ölüm

DÜZCE (AA) - İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi önüne baygın şekilde bırakılan ve sevk edildiği özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılmayan Kübra Hıracı, memleketi Düzce'de defnedildi.

Hıracı'nın (20) cenazesi ailesi tarafından İstanbul'dan alınarak memleketi Düzce'nin Çamköy Mahallesindeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Çamköy Camisine getirilen Hıracı'nın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Hıracı'nın diyabet tedavisi gördüğü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyabet Kliniğindeki hasta arkadaşları ile Diyabet Bölümü Başkanı ve Hıracı'nın doktoru Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu da katıldı.

Kübra Hıracı geçen cuma günü bir araçtan Beylikdüzü Devlet Hastanesi önüne baygın şekilde bırakılmış, ilk müdahalesinde şekerinin yüksek olduğu belirlenen genç kızın "tecavüze uğramış" olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirilmişti.

Devlet hastanesinden özel bir hastaneye sevk edilen ve buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hıracı'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis güvenlik kamerası kayıtlarından, genç kızı bırakıp kaçan iki kişinin eşkalini belirleyerek, arama çalışması başlatmıştı.

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