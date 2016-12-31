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İstanbul'daki terör operasyonu

- Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

İstanbul'daki terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Güngören ilçesinde araç kundaklama eylemlerine karıştıkları iddiasıyla 16 Aralık'ta gözaltına alınan V.B, M.O, H.Y. ve N.M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden V.B. ve M.O, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.Y. ve N.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Istanbul Emniyet MüdürlüğüOperasyonPkkTutuklamaYDG-H
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