İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci "Türkiye'nin imajını zedelemek istediler. Türkiye'yi bir terör ülkesi olarak göstermek istediler. Bunun planlayıcılarını gördük." dedi.

Temurci ve beraberindeki belediye başkanlarıyla ilçe başkanları, Ortaköy Camisi'nin önünden terör saldırısının yaşandığı eğlence mekanının önüne kadar sessiz yürüyerek teröre tepki gösterdi.

Burada karanfil bırakan ve hayatını kaybedenler için dua eden Temurci, yılbaşı gecesi, insanlıktan nasibini almamış, zerre kadar insanlık onuru olmayanların 12'si Türk vatandaşı olmak üzere 39 masum insanın canına kıydığını anlattı.

Temurci, "Canımızı, hayatımızı bizden aldılar. Türkiye, merhametin şehri İstanbul, sevgilinin yurdu Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Biz bu topraklarda insanımızı teröre kurban vermenin acısını yaşıyoruz. Elbette ülkemize misafir olarak gelen kardeşlerimiz vardı. Onların cenazelerini ülkelerine gönderiyoruz. Canımız yanıyor bu topraklarda ölüm görmek istemiyoruz. Bu topraklar üzerinde oynanan oyunun farkındayız." diye konuştu.

Uluslararası hesapları olan güçlerin başarıya ulaşamayacağını, terörün Türk milletine diz çöktüremeyeceğini dile getiren Temurci, "Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi hangi mezhepten, meşrepten olursa olsun, Sünnisiyle Alevisiyle Müslümanıyla Hristiyanıyla bu toprakta yaşayan herkes bu toprağın değeridir. Bizim kardeşlerimiz 80 milyonluk bu insanlardan oluşuyor. Bizim kardeşliğimiz bu saydığımız bütün zümrenin, topluluğun birlikteliğidir. Bu kardeşliğe asla ve asla kimse zeval veremez." diye konuştu.

Türkiye'nin imajını zedeleyip Türkiye'yi bir terör ülkesi olarak göstermek isteyenlerin planlayıcılarının görüldüğünü belirten Temurci, şöyle devam etti:

"Terörün ağababalarına da gördük. Eğlenen kardeşlerimize ateş açarak Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşlerine de ateş açtıklarını gördük. Biz şunu açıkça ifade ediyoruz, camiler, kiliseler, havralar, cemevleri bizimdir, meydanlar bizimdir. Biz birlikte Türkiye olduk. Yanan canlar da bizim, diğer yaralılar da bizim. Küresel terör bu milletin zenginliklerini adeta düşmanlık olarak bu millete göstermek istedi. Düşüncelerimiz, farklı siyasi anlayışlarınız olabilir. Az önce de ifade ettim, bu milleti kutuplaştırmak isteyen, kutuplar üzerinden kendilerini siyasi emeller elde etmeye çalışanlara sesleniyoruz; Bu mesele, siyasi bir mesele değildir. Bu mesele vatan, millet meselesidir. Bu topraklar üzerinde yaşayan bir kardeşimizin canı yandığında bizim canımız da yanmıyorsa bu toprakları hak etmiyoruz. Onun için terörü lanetliyoruz.

Bu millet burada oldukça bir ve beraber oldukça bu milleti asla ve asla ayıramayacaksınız. Bu millet teröre karşı hep birlikte size şunu söylüyor; 'Siz yapmış olduğunuz bu terör ve cehennem ateşinde yanıp kül olacaksınız ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu milletin renklerine inananlar sonsuza kadar yaşayacaklar.' Terörü bu ülkenin başına bela etmek isteyenlerin şunu düşünmelerini kendilerine tavsiye ediyoruz, bu millet tanka, tüfeğe karşı göğsünü 15 Temmuz'da siper etti. Bu millet büyüklüğünü gösterdi. Bu millete karşı yaptığınız her türlü terör faaliyeti, işte burada olduğu gibi, Türkiye'de ancak ve ancak milletimizi birbirine çok daha fazla kenetler."

AK Parti İl Başkanlığının gerçekleştirdiği teröre tepki etkinliğine, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile ilçe teşkilat başkanları katıldı.