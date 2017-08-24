İstanbul'dan bıkıp kırda solucan gübresi üretmeye başladılar

BİLECİK (AA) - İstanbul'da bir belediyede çalışırken karlı yatırım olduğunu öğrendikleri solucan gübresi üretme işine memleketleri Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 ay önce başlayan çift, 4 yıl sonraki emeklilik hayallerini daha önce gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.

Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'da bir apartman dairesinde hayatlarını sürdüren ve neredeyse her gün memleketleri Gölpazarı'na dönme hayali kuran Aydın ve Nurcan Soyak çifti, meşakkatli bir iş olan solucan gübresi üretmeye karar verdi. Gölpazarı ilçesinde ailelerine ait arazide 3 ay önce kurdukları mütevazi çiftlikte bin solucanla işe başlayan Soyak çifti, hafta sonu kendileri çalışarak, hafta içi ise yakınlarının yardımıyla solucan sayısını 500 bine çıkarmayı başardı.

Aydın Soyak, AA muhabirine, eşiyle 20 yıldır İstanbul'da bir belediyede işçi olarak çalıştıklarını, emekliliklerine 4 yıl kala kentin keşmekeşinden ve kalabalık ortamından kurtulmak için arayış içine girdiklerini söyledi.

Eşinin bir öğretmenden solucan gübresi üretme işinin karlı olduğunu öğrenmesi üzerine bu konuya araştırıp, yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatan Soyak, 3 ay önce Gölpazarı'nda ailelerine ait 2,5 dönümlük arazide mütevazi bir çiftlik kurduklarını aktardı.

- "İlk hedefimiz 10 milyon solucana ulaşmak"

Verdikleri kararın kolay olmadığını anlatan Soyak, "Şu anda deneme üretimi yapıyoruz ama umut ediyorum ki bir yıl içinde iyi bir noktaya geleceğiz. Belediyede hafta içi çalışıyoruz, hafta sonu ilçeye gelip bu işi sürdürüyoruz. Hafta içi bir yakınımız ilgileniyor. Emekliliğimize 4 yıl var. Eğer başarılı olursak emekliliğimizde yapacağımız işimiz hazır olacak." diye konuştu.

Soyak, solucanları doğru besleyip nem ve ısı gibi değerleri uygun düzeyde tutukları sürece, dört mevsim üretimin devam ettiğini belirterek, eğer besleme, ısı ve nem açısından her şey yolunda giderse 1 yılda solucan sayısını katbekat artırabileceklerini söyledi.

Amatör olarak evin bodrumunda bin solucanla başladıkları bu işte 500 bin solucana ulaştıklarını ifade eden Soyak, "Şu anda 2,5 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Mart ayı itibarıyla bir yatırım planımız var. 250 metrekare kapalı alan düşünüyoruz. Bu kapalı alanda ilk hedefimiz 10 milyon solucana ulaşmak. Daha sonra Sakarya havzasında belli kritik noktalarda bu üretimi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Soyak, solucan gübresinin en büyük özelliğinin kullanıldığı topraktaki kimyasal atıkları temizlemesi olduğunu dile getirerek, 5-6 yıl içinde devamlı kullanıldığında bütün kimyasal atıklardan ve ağır metallerden toprağın arındığını sözlerine ekledi.

Nurcan Soyak da bir öğretmenden kadınların solucan gübresi ürettiğini öğrendiğini belirterek, "Daha sonra öğretmenimiz bu konuda ön ayak oldu. Eşime 'Bu işi yapabiliriz' dedim. Toprakla uğraşmayı seven biri olduğumdan bana zor gelmedi. Araştırdık ve başladık. Başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.