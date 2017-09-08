İstanbul'dan Eskişehir'e posta güverciniyle mesaj geldi

ESKİŞEHİR (AA) - İstanbul'un Çatalca ilçesinin Belediye Başkanı Cem Kara, Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği aracılığıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e güvercinle mesaj yolladı. Yaklaşık 3,5 saatlik uçuş sonrası Eskişehir’e gelen güvercinin ayağındaki bileziğe bağlı mesajı açıp okuyan Büyükerşen, Kara’yı telefonla arayarak, "en kısa zamanda cevabını aynı yolla göndereceğini" belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatalca Belediye Başkanı Kara, İstanbul Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneğinin yardımını isteyerek, Büyükerşen’e mesaj yolladı.

Başkan Kara'nın kaleme aldığı, "Sayın Başkanım Yılmaz Büyükerşen, sizinleyiz, yanınızdayız. Çatalca halkının sevgi ve saygılarını sunuyorum.” yazısının yer aldığı mesaj, posta güvercininin ayağına takılan bileziğe yerleştirildi.

Mesajın zarar görmemesi için kaplanan bilezikle Çatalca’dan yola çıkan posta güvercini, 3,5 saatlik uçuş sonucu Nedim Güçlü’nün sahibi olduğu Anadolu Arena Posta Güvercini Yarış Kolonboduru'na geldi.

Nedim Güçlü, Eskişehir Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mesut Durmuş, üye Selami Uzun ve mesajı getiren güvercinle Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

İletişimin teknolojinin sınırlarını zorladığı çağda, Kara’nın posta güverciniyle gönderdiği mesajı okuyan Büyükerşen, konuklarından mesajın geliş hikayesini ve posta güvercinlerinin özelliklerini dinledi. Daha sonra Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’yı telefonla arayıp teşekkür eden Büyükerşen, en kısa zamanda mesajını posta güverciniyle göndereceğini söyledi.

Başkan Büyükerşen, daha sonra tahta kafeste getirilen 3 posta güvercinini Büyükşehir Belediyesinin önünden saldı. Eskişehir Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği, iki beyaz renkli posta güvercinini Eskişehir Hayvanat Bahçesi’ne hediye etti.

