İstanbul'dan memleketlerine dönüp tekstil atölyesi kurdular

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Sarıveliler ilçesinden yıllar önce İstanbul'a meslek öğrenmek için giden 27 kişinin döndükleri memleketlerinde kurduğu tekstil atölyesi, ilçede istihdama önemli katkı sağlıyor.

Toros Dağları'nın üzerinde kurulu, merkez nüfusu 5 bin olan Sarıveliler'de yaşayanlar, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor.

Yöredekiler, küçük arazilerde yaptıkları kiraz ve elma üretimiyle geçinmeye çalışıyor. İlçe, yıllardır başta İstanbul ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere göç veriyor. İlçedeki her haneden birkaç kişi gurbette çalışıyor.

Büyük şehirlere göç edenlerin önemli bölümü, tekstil sektöründe çalışıyor. Bugün İstanbul Beyoğlu ve Okmeydanı'nda tekstil işiyle uğraşan 3 bine yakın Sarıvelilerli bulunuyor.

- Atölyede 300 kişi çalışıyor

İstanbul'da yaşayan 27 Sarıvelilerli girişimci, 6 ay önce güçlerini birleştirerek, iş yerlerini kapatıp döndükleri ilçede "Başdere Tekstil" adıyla bir tesis kurdu. İş imkanı olmayan ilçede açılan bu tesiste, şimdi 300 kişi istihdam ediliyor.

Firmanın ortaklarından Ahmet Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarda iş bulmak amacıyla ortaokulu bitirdikten sonra arkadaşlarıyla İstanbul'a gittiklerini söyledi.

O yıllarda ilçede hemen her evden 2-3 gencin çalışmak için İstanbul'a gittiğini belirten Cengiz, "İlçemizde iş şansı olmadığı için gurbete gitmek mecburiyetti. Gidenler özellikle Okmeydanı'nda, Beyoğlu'nda tekstil sektöründe çalışmaya başladı. Gidenler çalıştı, zamanla işi öğrendi, evlendi, ev, çoluk çocuk sahibi oldu. Sektörü tam anlamıyla öğrendik. Bazılarımız işveren oldu." diye konuştu.

Sektördeki arkadaşlarıyla konuşurken bu işi ilçelerinde yapabilecekleri fikrinin ortaya çıktığını anlatan Cengiz, şöyle devam etti:

"27 arkadaş bir araya gelerek, imkanlarımızı birleştirdik. İstanbul'daki mal varlıklarımızı, evlerimizi sattık. İlçemizde yeni yapılan bir inşaatın 3 katını satın alıp, işimize uygun şekilde yaptırdık. Atölyeyi kurduk. Ailelerimizle buraya taşındık. Taşınmamızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizlere destek oldu. Eşlerimiz, çocuklarımızla birlikte yaklaşık 180 kişi ilçemize geri döndük. Bizimle gelen ustalar var. Bu geri dönüşler sürüyor. Bu işi yapmak isteyen hemşehrilerimize işi öğretmeye başladık."

- "Dikilen elbiseler İspanya'ya gidiyor"



İşçilerin çalışırken aynı zamanda eğitim aldıklarını dile getiren Cengiz, "6 aydır üretim yapıyoruz. Bizimle gelen çalışanlarımızın yanında, 200 hemşehrimizi daha burada istihdam ettik. Bizden sonra bir atölye daha kuruldu. Bölgemize ait bir etiket, bir marka çıkarmak amacındayız. Gerek ihracat, gerekse iç piyasada söz sahibi olmak istiyoruz. Bütün dünyaya buradan ürün gönderebiliriz. Şu anda kadın giyim üzerine çalışıyoruz. Dikilen elbiseler İspanya'ya gidiyor." ifadelerini kullandı.

Cengiz, doğdukları yerde bu işi yaparak vefa borcunu ödemek istediklerini vurguladı.

Bu işin sadece İstanbul'da değil memleketlerinde de yapılabileceğini göstermek istediklerine değinen Cengiz, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz bizim gibi gurbete gitmesin, annelerinin, babalarının yanında yaşasın, memleket hasreti çekmesin istedik. Tekstil özellikle bayanların rahatlıkla yapabilecekleri bir iş. Amacımız Taşeli bölgesinde bu işi yaygınlaştırıp insanları iş sahibi yapmak. Bizim gibi yatağı yorganı sarıp gurbete gitmektense, 3-5 sene sonra onlar da burada bu işi yapsınlar. Zamanla bu iş belki köylere de yayılır. İnsanlar evlerinde parça başı iş yapabilir. Destek olunursa daha çabuk yaygınlaşır."

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur da "İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan 3 bine yakın hemşehrimiz var. Bu gençlerin analarının, babalarının yanına, doğdukları yere dönmeleri için çalışmalar yaptık. Şimdi iki tekstil atölyesi var. Buralarda istihdam yapılıyor." dedi.

Samur, şunları söyledi:

"Eskiden bölgede maden ocakları vardı. Ermenek maden faciasından sonra ocakların kapanmasıyla iş imkanı kalmadı. Bölgemizde kömür ocaklarına alternatif olarak tekstil canlanıyor ama bu bölgede sektörün gelişmesi için devlet desteği istiyoruz."



