Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştı

İstanbul’da 2010 yılından itibaren kullanımda olan İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştığı bildirildi.

İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da 2010 yılından itibaren kullanımda olan İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan Medya AŞ tarafından dijital ortamda yayımlanan "Tech İstanbul" isimli teknoloji dergisinde, kente ilişkin sayısal bilgiler yer aldı.

Ulaşım, teknoloji, kültür-sanat, çevre, turizm ve sosyal alanlarda verilen hizmete ilişkin bilgilerin paylaşıldığı dergide yer alan bilgilere göre, 2010 yılından itibaren uygulamada olan İstanbulkart'ı kullananları sayısı 30 milyonu aştı.

Mega kentte; 975 mahalle, 93 bin 958 yol, 114 kilometre bisiklet yolu ve 35 bin 500 kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunuyor.

İstanbul'da akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı dergide, trafik kamerasından, meteoroloji gözlem servislerin kadar birçok kalemle ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

"2 bin 139 adet sinyalizasyon sistemi, 584 adet trafik dedektörü, 740 adet trafik kamerası, 54 adet meteoroloji gözlem servisi, 317 adet Blutooth sistemi ve 75 adet dinamik mesaj servisi var."

Muhabir: Adem Demir

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5