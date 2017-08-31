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İstanbullu balıkçılar gecikmeli "vira bismillah" diyecek

- Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Toker: - "İstanbul'daki balıkçılar olarak çoğunluğumuz 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece avlanmaya başlayacağız" - "Bayram nedeniyle balıkhane dört gün kapalı olacak. Biz de bu nedenle geç çıkmanın daha yerinde bir hareket olacağını düşündük"

İstanbullu balıkçılar gecikmeli

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki bazı balıkçıların, balık sezonunun açıldığı günün Kurban Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla gecikmeli olarak avlanmaya başlayacağı bildirildi.

Balıkçılar, beş aylık ara sırasında teknelerinin ve ağlarının bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Sezon başlangıcının Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle, bazı balıkçılar bir gün sonra avlanmaya çıkmayı planlıyor.

Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Burhan Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bununla ilgili önerisini Ankara'daki yöneticilerle paylaştığını belirterek, "Kurban Bayramı bu şekilde 50 senede bir denk geliyor. Biz de balıkçı arkadaşlarımızın Kurban Bayramı'nı evlerinde geçirmelerini isteyerek böyle bir talepte bulunduk. Ankara'daki yöneticilerimiz de kararı bize bıraktılar. Kendi aramızda böyle bir karar alma şansımız yok, bunu uygulama şansımız da yok ama biz İstanbul'daki balıkçılar olarak çoğunluğumuz 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece avlanmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde avlanmaya geç çıkılacağına değinen Toker, "Zaten bayram nedeniyle balıkhane dört gün kapalı olacak. Biz de bu nedenle geç çıkmanın daha yerinde bir hareket olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

Toker, ağır şartlar altında denizde avlanmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Sezon boyunca balığın biri olmazsa diğeri mutlaka olur. Palamudun geçen sezona göre az olmasını bekliyoruz. Palamut, istavrit ve hamsi ile sezona başlayacağız, bu ürünler bol olmasını beklediklerimiz." dedi.

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