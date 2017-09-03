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İstanbullu balıkçılar 'vira bismillah' dedi

- İstanbullu balıkçılar, balık avı mevsiminin başlamasıyla "vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açıldı

İstanbullu balıkçılar 'vira bismillah' dedi

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da balıkçılar, balık avı yasağının sona erdiği 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve sert lodos olması dolayısıyla av mevsimine gecikmeli başladı.

Balıkçılar, Beykoz’da bulunan Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatifi’nde son hazırlıklarını yaptıktan sonra, "vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açıldı.

Poyrazköy Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Burhan Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu anda havaların sıcak gitmesinden dolayı, avcılığın ne derece olacağıyla ilgili yorum yapamıyoruz." dedi.

Balıkçıların bir kısmının denize açıldığını fakat palamutta istenilen verimin alınamadığını belirten Toker, "Diğer balıklarda oluyor, piyasalar düşük. Kurban bayramında et bol ve 4 gün bütün balıkhaneler de kapalı olduğu için tutulan balıklar çok düşük fiyatla satılıyor. Bu masrafın altından bu fiyatlarla kalkamıyoruz." diye konuştu.

Eylül ayının 15'inden sonra istavrit ve hamsi, Ekim ayında da çinekop ve lüfer bereketi beklediklerine işaret eden Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Palamut beklendiği gibi olmayabilir. O da bir hafta sonra netlik kazanacaktır. Sektörümüzün sıkıntılar çok üstelik bizi sahiplenen de yok. Ne kadar kültür balıkçılığı varsa onlara teşvik var ama gırgır balıkçılığına böyle bir teşvik yok. Biz kendi gayretlerimizle, Türkiye'de insanlara balık tutmaya gayret ediyoruz. Gerekli olduklarında da ihraç edebiliyoruz."

'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, daha çok Karadeniz'i tercih ederken, bahar aylarında Marmara Denizi'nde avlanıyor.


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