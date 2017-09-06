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İstanbullu bayramda müzelere akın etti

- Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren 221 bin 134 kişi, müze ve sarayları ziyaret etti

İstanbullu bayramda müzelere akın etti

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, müzelere yoğun ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı tatilinin on güne uzamasıyla tatilini İstanbul'da geçirenler, kentteki müze ve sarayları daha rahat gezme imkanı buldu.

Tatilde, Topkapı Sarayı Müzesi 78 bin 111 kişi tarafından ziyaret edildi. Topkapı Sarayı içinde bulunan ve biletle girilen Harem Dairesi 16 bin 605, Aya İrini ise 2 bin 95 kişiyi ağırladı. Bayram tatilinde Topkapı Sarayı'nı gezenlerin sayısı 96 bin 811'e ulaştı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı olan Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı'nı 22 bin 87 kişi, Beylerbeyi Sarayı'nı ise 3 bin 86 kişi ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Topkapı Kültür Parkı'ndaki Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ni ise 99 bin 150 kişi gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
BayramDolmabahçe SarayıMüzeTopkapı Sarayı
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