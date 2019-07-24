İstanbullular Dondurma Festivali ile serinledi

Bayrampaşa’da yer alan Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi Forum İstanbul, 10’uncu yaşını, Ice Cream Fest ile kutladı. Forum İstanbul’da ilk kez düzenlenen Ice Cream Fest, atölye çalışmalarından konserlere kadar birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Farklı dondurma markalarının satış gerçekleştirdiği ve kendi stantlarında atölyeler düzenlediği, “Yazın en serin eğlencesi Forum İstanbul’da bi’başka!” konseptli festival boyunca, çocuk misafirlere yönelik olarak da oyun hamuru ile dondurma yapımından yüz boyamaya kadar pek çok renkli etkinliğe imza atıldı.



Festival coşkusu akşamları da sahneye taşındı



Yetişkinler için markalar eşliğinde dondurma ve tatlı etkinlikleri düzenlenirken, zemin, tavan ve duvarların aynayla kaplı olduğu ve binlerce yansıma görme fırsatı veren “sonsuzluk odası” deneyimi ziyaretçilere son derece eğlenceli anlar yaşattı.



Festival coşkusu akşam saatlerinde de sevilen sanatçı ve grupların konserleri ve stand-up gösterileriyle sürdü. Kalben, Six Pack, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, Lila, Okan Çabalar, Abur Cubur Show, Eda Baba ve Can Oflaz sahne performanslarıyla etkinliğe ayrı bir renk kattı.



