Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Bursa Trabzon
“Anız yakılmasına 'dur' demeliyiz“
Anız yakımına 'dur'!
Yine dünya şampiyonu!
Yine dünya şampiyonu!
Nasıl rekor kırdı!
Nasıl rekor kırdı!
Hüseyinbey bir ilk
“Hüseyinbey“ bir ilk
Koşan Sektörde Düşüyor
Koşan Sektörde Düşüyor

İstanbullular Dondurma Festivali ile serinledi

Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi Forum İstanbul, 10’uncu yaşını çok renkli bir festivalle kutladı. 13-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Ice Cream Fest, oyun atölyeleri, workshoplar, güzel sanatlar etkinlikleri ve farklı sürprizleriyle, 7’den 70’e binlerce ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim yaşattı.

İstanbullular Dondurma Festivali ile serinledi
banner17

Bayrampaşa’da yer alan Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi Forum İstanbul, 10’uncu yaşını, Ice Cream Fest ile kutladı. Forum İstanbul’da ilk kez düzenlenen Ice Cream Fest, atölye çalışmalarından konserlere kadar birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Farklı dondurma markalarının satış gerçekleştirdiği ve kendi stantlarında atölyeler düzenlediği, “Yazın en serin eğlencesi Forum İstanbul’da bi’başka!” konseptli festival boyunca, çocuk misafirlere yönelik olarak da oyun hamuru ile dondurma yapımından yüz boyamaya kadar pek çok renkli etkinliğe imza atıldı.

Festival coşkusu akşamları da sahneye taşındı

Yetişkinler için markalar eşliğinde dondurma ve tatlı etkinlikleri düzenlenirken, zemin, tavan ve duvarların aynayla kaplı olduğu ve binlerce yansıma görme fırsatı veren “sonsuzluk odası” deneyimi ziyaretçilere son derece eğlenceli anlar yaşattı.

Festival coşkusu akşam saatlerinde de sevilen sanatçı ve grupların konserleri ve stand-up gösterileriyle sürdü. Kalben, Six Pack, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, Lila, Okan Çabalar, Abur Cubur Show, Eda Baba ve Can Oflaz sahne performanslarıyla etkinliğe ayrı bir renk kattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dondurma FestivaliIce Cream FestForum Istanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5