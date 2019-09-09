İstanbullular “Karadeniz Şöleni’’nde buluştu

Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, 8 Eylül Pazar günü dinamik ezgileri, enerji dolu halk oyunları ve yöresel tatları ile Karadeniz ruhunun tam olarak hissedildiği bir Karadeniz Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. URU-KüçükÇiftlik Park ve Karadeniz FM iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen şölende İstanbul’da memleket hasreti çeken Karadenizliler ve Karadeniz kültürünü severler müzik ve dansın keyfini çıkardılar.







Şehrin kalbinde Karadeniz fırtınası esti!



Tüm gün süren on binlerin kemençe ve tulum eşliğinde Karadeniz ezgileriyle coştuğu şölende, son yıllarda yaptığı müzikal çalışmalar ve seslendirdiği Karadeniz yöresine özgü eserler ile tanınan Resul Dindar, çaldığı kemençe ile her kesimden insanları kendine hayran bırakan Ekin Uzunlar, Karadeniz müziğinin yükselen grubu İmera, Karadeniz müziğinin otantik ruhunu yeni nesile aktaran Gökhan Birben, Karadeniz müziğinin genç kadın vokallerinden Ezgi Eyüboğlu, söylediği duygusal şarkılarla gönüllerde taht kuran Salih Yılmaz sahne aldı. Halkın büyük ilgi gösterdiği şölende "130 BPM Karadeniz" remixleri ile Emrullah Gül de Karadeniz DJ performansı gerçekleştirdi.



