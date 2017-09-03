İstanbullular sahillere akın etti

İSTANBUL (AA) - Sarıyer, Sarayburnu ve Zeytinburnu sahilleri, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbulluların tercih ettiği mekanlar oldu.

Bayram tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahillere akın etti.

Bazı vatandaşlar Sarıyer ve Sarayburnu sahillerinde denize girerek serinlemeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise Zeytinburnu sahilinde mangal yakarak, piknik yaptı. Kimi vatandaşlar da hamak kurarak, İstanbul'da sakin bir bayram gününün keyfini çıkardı.

Öte yandan Eminönü'ne giden caddelerde de araç yoğunluğu yaşandı.

Silivri'de de vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri, denize girilen sahil kesimlerinde devriye gezdi.



