Trakyalının yanı sıra İstanbul'dan gelen binlerce yerli turisti ağırlayan Yayla, Erikli, Mecidiye ve Enez'e bağlı plajlar, temizliği ile biliniyor. Yüzme Suyu Takip sistemi sonuçlarına göre, 5 plajın ‘mükemmel' olarak analiz sonucu çıkarılırken, 4 plajda ‘iyi' olarak nitelendiriliyor.
Vatandaşlar siteden plajların durumunu sorgulayabilir
Vatandaşlar artık tatil için tercih yapmadan önce plaj temizliğine dikkat ederken, mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak olarak değerlendirilen plajlardaki verilere yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.
İstanbullunun tercihi Edirne plajları oldu
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı plaj analiz sonuçlarından sonra vatandaşların İstanbul yakınındaki ilk tercihi Saroz Körfezi oldu. Edirne’de halk arasında da bilinen gel git olayı ile kendi kendini temizleyen nadir sulardan olan Saros Körfezi, her hafta sonu binlerce tatilciyi ağırlıyor.
12 Temmuz 2019 Cuma 16:55
Trakyalının yanı sıra İstanbul'dan gelen binlerce yerli turisti ağırlayan Yayla, Erikli, Mecidiye ve Enez'e bağlı plajlar, temizliği ile biliniyor. Yüzme Suyu Takip sistemi sonuçlarına göre, 5 plajın ‘mükemmel' olarak analiz sonucu çıkarılırken, 4 plajda ‘iyi' olarak nitelendiriliyor.