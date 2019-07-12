İstanbullunun tercihi Edirne plajları oldu Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı plaj analiz sonuçlarından sonra vatandaşların İstanbul yakınındaki ilk tercihi Saroz Körfezi oldu. Edirne’de halk arasında da bilinen gel git olayı ile kendi kendini temizleyen nadir sulardan olan Saros Körfezi, her hafta sonu binlerce tatilciyi ağırlıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:55