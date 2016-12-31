'İstanbul'u besleyen ana omurga hattımız koptu'

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde devam eden çalışmaları inceleyenEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yetkililerden bilgi aldı.



İşçilerle bir süre sohbet ederek çalışmalarda kolaylıklar dileyen Albayrak, kendi elleriyle işçilere baklava ikram etti.



Albayrak, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak her sene yeni yıla çalışma arkadaşlarıyla girdiklerini söyledi.



Bu sene kışın sert geçtiğini belirten Albayrak, "TEİAŞ'ta, sahada bu sert kış günlerinde yoğun mesai harcayan arkadaşlarla birlikte geçirelim, yeni yıla birlikte girelim istedik ve bugün burada Kocaeli'de bu zor şartlar altında çalışma ortaya koyan arkadaşlarımızla birlikte girelim istedik." diye konuştu.



"Çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor"

Albayrak, Türkiye'nin çok önemli ve tarihi günlerden geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Tabii AK Parti olarak 14 yılda çok önemli çalışmalar, mesai, büyük projeler, büyük bir başarı hikayesi ortaya koyduk. Bu çerçevedeki çalışmalarımız Enerji Bakanlığı altında da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu noktada Türkiye'nin elektrik alt yapısı bu çerçevede bakıldığında çok ciddi bir yer ihtiva ediyor. Buna müteakip burada olmamızın bir sebebi de geçtiğimiz perşembe günü yaşanan hakikaten çok yoğun fırtına hasebiyle Kocaeli, Sakarya ve İstanbul bölgesini etkileyen yoğun kar yağışı ve fırtına vesilesiyle ortaya çıkmış olan bir nevi doğal afet noktasındaki ortaya çıkan yoğun iletim hatlarımızda hasara sebebiyet veren bu resim."



Perşembe gününden itibaren sahadaki sürecin yakından takip edildiğini belirten Albayrak, "Bu süreç bizim için çok önemli çünkü 7 tane ana iletim hattımızı etkileyen bir afetten bahsediyoruz. Ne demek istiyorum yani yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu." dedi.



"Bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı"

Albayrak, ilk dakikadan itibaren olayı takip ettiklerini vurgulayarak, olayın ilk yaşandığı andan itibaren ağırlıklı olarak İstanbul'un etkilendiğini belirtti.



"Tarihte belki de ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu." diyen Bakan albayrak, şunları kaydetti:



"Buna rağmen son yıllarda yaptığımız önemli yatırım alt yapısıyla özellikle Çanakkale denizaltı geçiş kablo alt yapısı ve Trakya'daki mevcut kapasitemizle birlikte hem Avrupa hem de Anadolu yakasını besleyerek muhtemel daha büyük sıkıntı yaşayabilecek alt yapıyı kontrol ederek yaklaşık perşembe günü gündüz itibarıyla akşam 21.50'ye kadarki kesintiyi ortaya koyarsak cuma günü de sabah saatlerinden akşam 10.00-11.00 saatlerine kadarki süreç içerisinde iki yarım gün yaklaşık yüzde 25-30'unu İstanbul'un onu da bölge ilçelerini de dolaştırarak bu kesintiyi yönettik. Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı."



"Koordineli bir soruşturma başlattık"

İşçilere ortaya koydukları yoğun mesaiden dolayı tebrik ve teşekkür eden Albayrak, "Bizim için enteresan olan husus şu, bu kadar yoğun bir doğal afetin doğal yollarla ortaya koyduğu bu hasarın ilk defa 50 kilometrelik bir koridorda 7 hattın tamamında kesintiye sebebiyet vermesi, koparması ki bunların içerisinde son yollarda yaptığımız yeni hatlar da dahil olmak üzere doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında da İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma da başlattık. İki yönlü bu sürüyor ve sürecek çünkü normal günlerden geçmiyoruz." diye konuştu.



Albayrak, Türkiye olarak özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak yaklaşık 100 bin çalışanla çok yoğun bir mesai, başarı hikayesi ortaya koyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bizden önceki bakan arkadaşlarımız olmak üzere onların taşıdığı bu yükü daha ileriye, yukarıya taşımak için çok önemli bir mesai ortaya koyduk. Tabii bu bizi daha da kamçılıyor. Enerji ihtiyacını Türkiye'nin dört bir yanına en ufak bir krize sebebiyet vermeyecek şekilde doğalgaz, elektrik iletim yeni yatırım alanında, enerji santralleri yatırımları alanında Türkiye'nin özellikle ezber bozacak yeni sektörleri enerji noktasında yenilenebilir enerji, nükleer enerji alanında çok önemli adımlar atıyoruz."



Türkiye'nin gündemine büyük projeler eklemek için gece-gündüz, kar-kış demeden çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, "Çünkü milletimiz, askerimiz, polisimiz sahada gece-gündüz demeden bu ülkenin milli seferberlik günlerinden geçtiğimiz bu günlerde çalışıyorsa bizler de en az onlar kadar çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

