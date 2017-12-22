İstanbul'un çocukları Ahad ve Fevzi için el ele tutuşacak

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfın'ın, Filistin'de İsrail askerlerince tutuklanan çocuklar için yarın yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, Filistinli çocuklar Fevzi El Cuneydi ve Ahed et-Tamimi'nin günlerdir İsrail zindanlarında olduğu vurgulanarak, "İsrailli bakan, onların hayatlarını son nefeslerine kadar hapiste geçireceklerini söyledi. Haftaya her ikisinin de askeri mahkemede duruşmaları var. Yeterince baskı yapmazsak belki de uzun süreli tutuklanacaklar. Biz yüzlerce Filistinli çocuğumuzu ve bu iki çocuğumuzu İsrail zindanlarına terk etmeyeceğiz. Ama çocuklara yapılan zulme karşı İslam dünyasının sessizliğinden endişeliyiz. Haydi bu sessizliği sessizliğimizle bozalım. O çocukların sesi olalım." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tüm gençlik teşkilatları ile çoluk çocuk herkes Ahed ve Fevzi'nin fotoğrafını taşıyarak, Galatasaray Lisesi önünden saat 14.00 de başlayacak sessiz yürüyüşe davet edilerek, tek sıra halindeki yürüyüşün, Galatasaray Lisesi-Taksim Meydanı-Osmanbey-Şişli Camisi güzergahında yapılacağı belirtildi.



