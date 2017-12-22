Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

İstanbul'un çocukları Ahad ve Fevzi için el ele tutuşacak

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfın'ın, Filistin'de İsrail askerlerince tutuklanan çocuklar için yarın yürüyüş düzenleyeceği bildirildi. Vakıftan yapılan açıklamada, Filistinli çocuklar Fevzi...

İstanbul'un çocukları Ahad ve Fevzi için el ele tutuşacak

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfın'ın, Filistin'de İsrail askerlerince tutuklanan çocuklar için yarın yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, Filistinli çocuklar Fevzi El Cuneydi ve Ahed et-Tamimi'nin günlerdir İsrail zindanlarında olduğu vurgulanarak, "İsrailli bakan, onların hayatlarını son nefeslerine kadar hapiste geçireceklerini söyledi. Haftaya her ikisinin de askeri mahkemede duruşmaları var. Yeterince baskı yapmazsak belki de uzun süreli tutuklanacaklar. Biz yüzlerce Filistinli çocuğumuzu ve bu iki çocuğumuzu İsrail zindanlarına terk etmeyeceğiz. Ama çocuklara yapılan zulme karşı İslam dünyasının sessizliğinden endişeliyiz. Haydi bu sessizliği sessizliğimizle bozalım. O çocukların sesi olalım." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tüm gençlik teşkilatları ile çoluk çocuk herkes Ahed ve Fevzi'nin fotoğrafını taşıyarak, Galatasaray Lisesi önünden saat 14.00 de başlayacak sessiz yürüyüşe davet edilerek, tek sıra halindeki yürüyüşün, Galatasaray Lisesi-Taksim Meydanı-Osmanbey-Şişli Camisi güzergahında yapılacağı belirtildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak Ve HürriyetleriFilistinİHHİnsani Yardım Vakfı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5