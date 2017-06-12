YALOVA (AA) - İSMAİL ERSAN - Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi nedeniyle umduğunu bulamayan turizmciler, bu ramazan ayının hemen ardından açılacak sezon için umutlu.

Osmangazi Köprüsü'nün hizmete girmesiyle adeta "İstanbul'un karşı yakası" haline gelen Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Ramazan Bayramı tatiliyle sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen turizmciler, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının 300 bini bulacağını düşünüyor.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çınarcık'ın bu sene ramazan ayından sonra turizm ilçesi olarak hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Tüm çalışmaları Ramazan Bayramı tatiline göre programladıklarını aktaran Kurt, "Başladığımız projelerde bitirme tarihlerini 25 Haziran bayramın ilk gününe göre ayarladık. Özellikle yaz sezonunda çok büyük bir kalabalık yaşıyoruz. Yerli turizmciler, daha çok İstanbul tarafından buraya tatil için akın ediyorlar. Çınarcık bu yıl 2016’ya göre yüzde 20'lik bir atış sağlayacak. Geçen sene bir darbe girişimi yaşandı, Çınarcık bundan çok etkilendi." yorumunu yaptı.

- "Hedeflediğimiz yerli ve yabancı turist sayısı 300 bin"

Kurt, Çınarcık'ta trafik sorunu olmadığını, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nden Çınarcık'a bir saatte ulaşabildiğine dikkati çekerek, "Çınarcık'tan 40 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabiliyorum. Köprünün faydası çok büyük. Bunu ileriki zamanlarda da etap etap göreceğimize inanıyorum. Bu taraf tamamen İstanbul’un karşı yakası Anadolu yakası gibi oldu. Hedeflediğimiz yerli ve yabancı turist sayısı 300 bin. Bu sayının daha çok olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bir mavi bayrak daha alıyoruz, böylece sayı ikiye çıkacak. Denizimiz çok temiz. Arıtmamız ful kapasitede çalışıyor. Yazlıkçıları, tatilcileri bekliyoruz." diye konuştu.

Çınarcık'ta pek çok güzel koy olduğuna işaret eden Kurt, "Özellikle Şenköy bölgesinden Esenköy'e giderken sahil turizmcileri açısından çok önemli yerler var. Sanki kendinizi Marmaris'te, Antalya’da hissediyorsunuz. Teknelerinizle koylara geliyorsunuz yüzüyorsunuz balık tutuyorsunuz, güneşleniyorsunuz. Çınarcık ciddi anlamda tercih edilir noktaya gelmiştir." ifadesini kullandı.

- "Esnafımız inşallah 2017'yi çok iyi geçirecek"

Çınarcık Birleşik Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Mustafa Bozkurt ise 2017 yaz sezonunun geçen yıla göre daha iyi olacağına inandıklarını söyledi.

Bozkurt, esnaf olarak 2017 yaz sezonundan umutlu olduklarını aktararak, "2016 yılındaki malum hain saldırıdan dolayı, insanların izinleri kalktı, kamu görevindekiler sıkıntılı durumlar yaşadılar bu da ilçemizi olumsuz yönde etkiledi. Esnafımız bundan dolayı mağdur oldu. İş yapamadı ama 2017'nin Allah'ın izniyle iyi geçeceğine inanıyoruz. İlçemizde şu an 850-900 kayıtlı esnafımız var. Bunların 500'e yakını ilçe merkezinde. Yüzde 5-10 kadarı sezonluk açıp kapatan esnaf. Bu sene de devletimiz esnafa faizsiz krediler, 60 aya varan krediler verdi. Bunlar da esnafımız tarafından iyi kullanıldı. Esnafımız inşallah 2017'yi çok iyi geçirecek. Görüntü o yönde." değerlendirmesinde bulundu.

Çınarcık'ta 30 yıldır turizm işletmeciliği yapan Halil İpek de bu sezon beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Çınarcık tatil beldeleri içinde en avantajlı nokta. Bunun nedeni ise 15 milyonluk İstanbul'a 1 saat, 2-3 milyonluk Kocaeli'ne 1 saat ve 2- 3 milyonluk Bursa’ya 1 saat uzaklıkta olmasıdır. Ulaşımın çok kolay olduğu, orman ve denizin, temiz havanın birleştiği bir yer burası. Böyle bir nokta dünyada çok az bulunur. Yaz sezonuna hazırız." dedi.

Dondurma satan Hüseyin Demirer, 40 yıldır Çınarcık’ta hizmet verdiğini belirterek, Marmara'nın en güzel ilçelerinden Çınarcık'ta geçen yılki kaybı bu yıl telafi etmeyi umduklarını söyledi.