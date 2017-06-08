Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halkının daha huzurlu ve güvenli denize girebilmesi için yüzme sezonu boyunca plajların temizliğini sağlayacak

İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve çevre şirketi İSTAÇ İstanbul plajlarını yeni sezona hazırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl da İstanbul halkının daha huzurlu ve güvenli denize girebilmesi için yüzme sezonu boyunca plajların temizliği sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ, yaz ayları boyunca İstanbul genelinde 96 plaj ve 11 kumsalda, 256 kişiden oluşan mobil temizlik ekipleri ve özel maksatlı plaj temizleme makineleriyle temizlik çalışmalarını yürütüyor.

İstanbul plajlarında yapılan temizleme çalışmaları kapsamında, sigara izmaritlerinden poşet ve pet şişelere, ambalaj atıklarından midye kabuklarına kadar kirliliğe neden olan birçok atık toplanıyor

Öte yandan ekipler, kum eleme ve tesviyesi yapan 11 adet plaj temizleme makinesinin yanı sıra yosun temizleme araçlarıyla da yosunlaşmaya karşı mücadele ediyor.

Ekipler geçen yıl yaptıkları temizlik çalışmaları kapsamında plajlardan 17 bin 534 metreküp atık topladı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiPlajTemizlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5