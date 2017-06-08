İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve çevre şirketi İSTAÇ İstanbul plajlarını yeni sezona hazırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl da İstanbul halkının daha huzurlu ve güvenli denize girebilmesi için yüzme sezonu boyunca plajların temizliği sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ, yaz ayları boyunca İstanbul genelinde 96 plaj ve 11 kumsalda, 256 kişiden oluşan mobil temizlik ekipleri ve özel maksatlı plaj temizleme makineleriyle temizlik çalışmalarını yürütüyor.

İstanbul plajlarında yapılan temizleme çalışmaları kapsamında, sigara izmaritlerinden poşet ve pet şişelere, ambalaj atıklarından midye kabuklarına kadar kirliliğe neden olan birçok atık toplanıyor

Öte yandan ekipler, kum eleme ve tesviyesi yapan 11 adet plaj temizleme makinesinin yanı sıra yosun temizleme araçlarıyla da yosunlaşmaya karşı mücadele ediyor.

Ekipler geçen yıl yaptıkları temizlik çalışmaları kapsamında plajlardan 17 bin 534 metreküp atık topladı.