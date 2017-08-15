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İstanbul'un saklı cenneti 'Ormanlı'

Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı köyü, eşsiz doğası, denizi ve plajıyla hafta sonu tatilini geçirmek isteyen İstanbulluların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

İstanbul'un saklı cenneti 'Ormanlı'

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı köyü, özellikle hafta sonu tatilini doğa ve denizle baş başa geçirmek isteyen İstanbulluların gözdesi oldu.

Çatalca'ya 35 kilometre mesafedeki Ormanlı köyü, temiz denizi ve plajı nedeniyle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Terkos Gölü'nün batı ucunda yer alan Ormanlı köyüne ulaşmak için öncelikle yeni yapılan Saray Yolu'ndan Kestanelik köyüne gitmek gerekiyor.

Orman manzarası eşliğindeki asfalt yoldan geçilerek ulaşılan plaj, ilçe merkezine 35 kilometre, köye ise 5 kilometre mesafede yer alıyor.

Ormanlı'nın zengin aktivite seçenekleri

İki kilometre uzunluğundaki plajın yer aldığı bölge, rüzgarlı havalarda yamaç paraşütü yapmak isteyenlere de olanak sağlıyor. Yamaç paraşütü tutkunları, yaz aylarında plaj üzerinde renkli görüntüler oluşturuyor.

Ormanlı köyüne yapılabilecek diğer aktiviteler arasında doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, bisiklet turu ve olta balıkçılığı yer alıyor.

Balık çeşitliliği dolayısıyla balıkçıların gözde mekanları arasında bulunan Terkos Gölü, göçmen kuş popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Ormanlı köyünde kuş gözlemcileri için kuş gözlem kuleleri bulunuyor.

Muhabir: Çiğdem Alyanak

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