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İstanköy Adası'nda kaza geçiren iki Türk Bodrum'a getirildi

- Yaralılar, Bodrum'daki hastanede tedavi altına alındı

İstanköy Adası'nda kaza geçiren iki Türk Bodrum'a getirildi

MUĞLA (AA) - Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda (Kos) kaldıkları otelin merdivenlerinden düşerek yaralanan iki Türk vatandaşı, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait deniz ambulansı "Yaşam" ile Bodrum'a getirildi.

Tatil için Yunanistan'ın İstanköy Adası'na giden 73 yaşındaki S.B. ile 23 yaşındaki yeğeni A.N.K, iki gün önce adada kaldıkları otelin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Kazayı haber alan yaralıların yakınları S.B. ve A.N.K'nin getirilmesi için Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinden yardım istedi.

İstanköy Adası'ndaki hastane yetkililerinin yaralıların hava ya da deniz ambulansı ile sevk edilmesine müsaade vermeleri üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Merkezi ile irtibata geçen Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri, gerekli izinleri aldıktan sonra deniz ambulansıyla akşam saatlerinde adaya hareket etti.

İstanköy Limanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği deniz ambulansı ekipleri, kırıkları ve travmaları bulunan yaralıları aldı. Yaralılarla birlikte Bodrum'a hareket eden "Yaşam" isimli deniz ambulansına, TCSG-703 Umut isimli Sahil Güvenlik arama kurtarma gemisi de eşlik etti.

Bodrum Milta Marina'ya yanaşan deniz ambulansındaki yaralılar burada hazır bekleyen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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