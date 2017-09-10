İstavrit bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Marmara'da istavritin bol olması, av yasağının sona ermesiyle denize açılan Tekirdağlı balıkçıları sevindirdi.

Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağının son bulmasının ardından ümitle denize açılan balıkçıların yüzünün istavritle güldüğünü söyledi.

Bütün balıkçıların verimli bir sezon geçirmesi temennisinde bulunan Özkaya, "Bu sene sezon güzel başladı ama tam anlamıyla sezon başladı demek için zamana ihtiyaç var. Bayram dolayısıyla bütün tekneler tam olarak deniz açılmadı. Balıkçılarımızın hepsi denize açılamasa da açılanlar denizden boş dönmedi. Denize çıkan balıkçılarımız, istavritin bol olmasından memnun. Aynı zamanda uskumru da son yıllarda olmamasına rağmen, bu yıl onda da bolluk var. Şimdilik palamut ve hamsi az." diye konuştu.

Tekirdağ'da 15 yıldır balıkçılık yapan "Karacılar" teknesinin kaptanı İdris Şeremet de eylül ayının istavrit bereketiyle başladığını, bu yıl istavritin bol olacağını aktardı.

Bu yıl Marmara'da istavritle balıkçının yüzünün güleceğini belirten Şeremet, "Tayfamız dışarıdan geldiği için herkes ailesiyle bayram ettikten sonra biraz gecikmeli olarak başladık sezona. Marmara'da sezona istavritle başladık." dedi.

Şeremet, istavritteki bolluk dolayısıyla Karadeniz'den de kayık ve teknelerin Tekirdağ'a geldiğini vurguladı.

Vatandaşların bu yıl bol bol istavrit tüketebileceğini ifade eden Şeremet, şunları kaydetti:

"Korur, yasaklara uyarsak, denizlerimiz her zaman bereketli olur. Bu sene Marmara'da istavrit bereketli gözüküyor. Geçen yılki gibi palamut çok yok. 15 seneye yakın Marmara Denizi'nde olmayan uskumru oldu bu sene. İstavrit bolluğu devam eder. İstavrit geçen yıl yoktu. Eylül ayı böyle bereketli oldu mu istavritsiz kalmayız. Palamut fazla olmayınca hamsi de olur çünkü hamsi ince balıktır yem balığı oluyor, palamut olmayınca hamsi olacak ama hamsi için daha erken. İstavrit, uskumru, hamsiyi insanlarımız bol bol yiyecek."

-"Geçen yıla oranla istavritte bolluk var"

Balıkçı Hasan Erol ise vatandaşın bu yıl bol yiyeceği balığın istavrit olduğunu dile getirerek, "Bu sene geçen yıla oranla istavritte bolluk var. Palamutta bu yıl sıkıntı var. Vatandaşın bu yıl yiyeceği balık istavrit. Hamsi daha yeni başladı. Uskumru bu sene bol miktarda var. Balıkların fiyatları kalitesine ve iriliğine göre değişiyor. Sarı istavrit 15 lira, daha iri istavrit 20 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.