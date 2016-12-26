Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

İstavrit bolluğu balıkçının yüzünü güldürdü

- Kastamonu-Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Bayrak: - "Geçen yıla oranla hamsi istenilen düzeyde av vermiyor. Buna karşın dip balıkları dediğimiz istavrit, mezgit ve barbunya gibi balıkların bol miktarda avlanılmasına devam ediliyor"

İstavrit bolluğu balıkçının yüzünü güldürdü

SİNOP (AA) - Kastamonu-Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Geçen yıla oranla hamsi istenilen düzeyde av vermiyor. Buna karşın dip balıkları dediğimiz istavrit, mezgit ve barbunya gibi balıkların bol miktarda avlanılmasına devam ediliyor." dedi.

Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede küçük teknelerle denize açılan balıkçıların, son 2 gündür bol miktarda istavritle limana döndüğünü söyledi.

"Dip balıkları" diye tabir ettikleri istavrit, barbunya ve mezgitin yılın her döneminde avlandığına işaret eden Bayrak, hamsinin az olduğu bir sezonda bu balıkların bol avlanılmasının yüzlerini güldürdüğünü dile getirdi.

Hamsi avındaki düşüşün kendilerini yanıltmadığını belirten Bayrak, şöyle konuştu:

"Geçen yıla oranla hamsi istenilen düzeyde av vermiyor. Buna karşın dip balıkları dediğimiz istavrit, mezgit ve barbunya gibi balıkların bol miktarda avlanılmasına devam ediliyor. Zaten palamutun bol olduğu sezonda hamsinin av miktarının düşeceğini tahmin ediyorduk. Hamsi az olduğu için fiyatı da genel anlamda 10 liranın altına düşmüyor. Halbuki hamsi fiyatının bu dönemde daha ucuz olması gerekiyor. Ama maalesef az olunca fiyat düşmüyor."

Bayrak, hamsinin aksine istavrit, mezgit ve barbunyanın fiyatlarının normal seviyelerde seyrettiğine dikkati çekerek, "Mesela istavritin kilogram fiyatı da 10 lira seviyelerinde. Zaman zaman hamsiden dahi ucuz oluyor. Mezgit ve barbunyanın da fiyatları 12 ila 20 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BalıkIstavritKastamonu-Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.