İstavrit bolluğu balıkçının yüzünü güldürdü

SİNOP (AA) - Kastamonu-Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Geçen yıla oranla hamsi istenilen düzeyde av vermiyor. Buna karşın dip balıkları dediğimiz istavrit, mezgit ve barbunya gibi balıkların bol miktarda avlanılmasına devam ediliyor." dedi.

Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede küçük teknelerle denize açılan balıkçıların, son 2 gündür bol miktarda istavritle limana döndüğünü söyledi.

"Dip balıkları" diye tabir ettikleri istavrit, barbunya ve mezgitin yılın her döneminde avlandığına işaret eden Bayrak, hamsinin az olduğu bir sezonda bu balıkların bol avlanılmasının yüzlerini güldürdüğünü dile getirdi.

Hamsi avındaki düşüşün kendilerini yanıltmadığını belirten Bayrak, şöyle konuştu:

"Geçen yıla oranla hamsi istenilen düzeyde av vermiyor. Buna karşın dip balıkları dediğimiz istavrit, mezgit ve barbunya gibi balıkların bol miktarda avlanılmasına devam ediliyor. Zaten palamutun bol olduğu sezonda hamsinin av miktarının düşeceğini tahmin ediyorduk. Hamsi az olduğu için fiyatı da genel anlamda 10 liranın altına düşmüyor. Halbuki hamsi fiyatının bu dönemde daha ucuz olması gerekiyor. Ama maalesef az olunca fiyat düşmüyor."

Bayrak, hamsinin aksine istavrit, mezgit ve barbunyanın fiyatlarının normal seviyelerde seyrettiğine dikkati çekerek, "Mesela istavritin kilogram fiyatı da 10 lira seviyelerinde. Zaman zaman hamsiden dahi ucuz oluyor. Mezgit ve barbunyanın da fiyatları 12 ila 20 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.







