"İş'te Anne" projesiyle iş sahibi oldular

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İş'te Anne Projesi ile kadın istihdamına verdikleri desteği güçlendirdiklerini belirterek, 100 Günlük Eylem Planı kapsamındaki projeyle 5 bin 982 kadının istihdamını sağladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmak isteyen anneleri desteklemek için "İş'te Anne Projesi"ni başlattıklarını anımsatarak, iş gücüne katılmak isteyen annelerin İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirildiğini vurguladı.

Mesleki eğitim kursuna devam eden annelere, günlük 70 lira cep harçlığı ile çocuk başına aylık 400 lira kreş desteği verildiğine ve ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanma imkanı tanındığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın, annelik sorumluluklarından feragat etmeden işlerini yapabilmelerini istiyoruz. İş'te Anne Projesi ile kadın istihdamına vermiş olduğumuz desteğimizi güçlendiriyoruz. 100 Günlük Eylem Planı kapsamındaki projeyle 5 bin 982 kadınımızın istihdamını sağladık."

Kadın istihdamı konusunda son yıllarda atılan adımların, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında takdir gördüğünü dile getiren Selçuk, "2007-2017 yıllarında kadın istihdamımız 3 milyon 375 bin kişi arttı. Bu dönemde kadın istihdamını yüzde 63 oranında arttıran ülkemiz, OECD ve Avrupa Birliği üyesi 28 ülke arasında ilk sırada yer aldı." dedi.