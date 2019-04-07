Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 5 Nisan Cuma günü başlayan ve 6 Nisan’da tamamlanan taşınma süreciyle birlikte İETT seferleri de güncellendi.
23 yeni otobüs hattı, İETT tarafından 6 Nisan itibariyle hizmet vermeye başladı.
İşte İstanbul Havalimanı'na gitmek için hizmet vermeye başlayan otobüs ve Havaist seferleri:
İşte İstanbul Havalimanı'na gidecek yeni otobüs hatları!
Yeni açılan İstanbul Havalimanı için İETT tarafından 23 yeni otobüs hattı 6 Nisan itibariyle hizmet vermeye başladı.
07 Nisan 2019 Pazar 17:48
Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 5 Nisan Cuma günü başlayan ve 6 Nisan’da tamamlanan taşınma süreciyle birlikte İETT seferleri de güncellendi.