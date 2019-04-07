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İşte İstanbul Havalimanı'na gidecek yeni otobüs hatları!

Yeni açılan İstanbul Havalimanı için İETT tarafından 23 yeni otobüs hattı 6 Nisan itibariyle hizmet vermeye başladı.

İşte İstanbul Havalimanı'na gidecek yeni otobüs hatları!
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Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 5 Nisan Cuma günü başlayan ve 6 Nisan’da tamamlanan taşınma süreciyle birlikte İETT seferleri de güncellendi.

23 yeni otobüs hattı, İETT tarafından 6 Nisan itibariyle hizmet vermeye başladı.

İşte İstanbul Havalimanı'na gitmek için hizmet vermeye başlayan otobüs ve Havaist seferleri:


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Anahtar Kelimeler:
İETTİGAİstanbul Havalimanı
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