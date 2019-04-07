İşte İstanbul Havalimanı'na gidecek yeni otobüs hatları!

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 5 Nisan Cuma günü başlayan ve 6 Nisan’da tamamlanan taşınma süreciyle birlikte İETT seferleri de güncellendi.



23 yeni otobüs hattı, İETT tarafından 6 Nisan itibariyle hizmet vermeye başladı.



İşte İstanbul Havalimanı'na gitmek için hizmet vermeye başlayan otobüs ve Havaist seferleri:





