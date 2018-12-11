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İşten çıkarılan işçilere milletvekillerinden destek

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "(Ankara'da market çalışanlarının işten çıkarılıp tazminatlarının ödenmemesi) Bu mağduriyetlerin giderilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Bütçe görüşmelerinden sonra bu konuyla alakalı kanun teklifi vereceğiz"

İşten çıkarılan işçilere milletvekillerinden destek
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ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan eden ve farklı isimlerde marketlere devri yapıldıktan sonra işlerine son verilen Ankara merkezli bir marketler zinciri çalışanlarının mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Meclise kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

Ağbaba, Tez Koop-İş Sendikası Genel Merkezinde, bazı milletvekilleri ve sendika temsilcilerinin desteğiyle, işlerine son verilen işçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Veli Ağbaba, açlık sınırında, asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin 2 aylık maaş ve kıdem tazminatına hileli yollara başvurarak göz dikilmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.

Mağdur işçilerin her zaman yanında olacaklarını belirten Ağbaba, "Bu mağduriyetlerin giderilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Bütçe görüşmelerinden sonra bu konuyla alakalı kanun teklifi vereceğiz. Kanun teklifimizde iflas durumlarında işçi alacaklarının ilk sıraya konulması yer alacak." ifadelerini kullandı.

Tez Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da Makro Market AŞ'nin, 6 bin 500 işçinin 2 aylık maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemeyerek haklarını gasbettiğini dile getirdi.

Özdemiroğlu, karşılıklı şirket kurma yoluyla hileli iflas yaparak işçilerin mağdur edildiğine dikkati çekerek, "Devlet hileli iflasın önüne geçmeli, mağdur işçilerin mağduriyetini gidermelidir. Bu uygulama sermaye terörüdür." diye konuştu.

Mağdur işçilerden Hasan Kaya ise milletvekillerinden destek telefonları aldıklarını, ayrıca sanatçı Haluk Levent'in de konser gelirlerini Samsun'daki 380 mağdur işçiye bağışladını aktardı.

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