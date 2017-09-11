Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

İstiklal Caddesi'ndeki fareler temizlendi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'ndeki düzenleme çalışmaları sırasında ortaya çıkan fareler, belediye ekiplerince temizlendi.Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri...

İstiklal Caddesi'ndeki fareler temizlendi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'ndeki düzenleme çalışmaları sırasında ortaya çıkan fareler, belediye ekiplerince temizlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen, İstiklal Caddesi altyapı, üst yapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Hatlarının yenilenmesi çalışmaları sırasında fareler görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddede bulunan fareleri temizlendi. Ekipler caddeye çıkan tüm dehlizlere ve kanal ağızlarına ilaç koydu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fareİstiklal Caddesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5