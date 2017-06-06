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İstinaf, HDP'li Kaplan'a verilen cezayı uygun buldu

- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan hakkında "yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" suçundan 3 bin lira para cezasına hükmeden yerel mahkeme kararının bozulmasına yer olmadığına hükmetti

İstinaf, HDP'li Kaplan'a verilen cezayı uygun buldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan hakkında "yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" suçundan 3 bin lira para cezası veren yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Kaplan'ın müvekkilinin itirazını değerlendirerek, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinin kararının bozulmasına yer olmadığına karar verdi.

Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını değerlendiren heyet, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde ve eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenlerin yerinde olmadığına karar vererek, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi, 11 Nisan 2017'de Kaplan hakkında, "yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılıp ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmek" suçundan 6 ay hapis cezası vermiş, ceza düşük olması nedeniyle 3 bin lira adli para cezasına çevrilmişti.


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Gaziantep Bölge Adliye MahkemesiGaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza DairesiHasip Kaplan
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