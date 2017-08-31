İstinat duvarının altında kalan işçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan işçi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aliveren Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) yürüttüğü kanalizasyon çalışması sırasında istinat duvarı çöktü.
Çökme sırasında kazılan çukurun içinde bulunan DESKİ işçisi Niyazi Öğmen (32), duvarın altında kaldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile DESKİ çalışanları ve vatandaşlarının yardımıyla göçükten ağır yaralı çıkarılan Öğmen, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğmen, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.