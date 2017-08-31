Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

İstinat duvarının altında kalan işçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan işçi, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Aliveren Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) yürüttüğü...

İstinat duvarının altında kalan işçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aliveren Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) yürüttüğü kanalizasyon çalışması sırasında istinat duvarı çöktü.

Çökme sırasında kazılan çukurun içinde bulunan DESKİ işçisi Niyazi Öğmen (32), duvarın altında kaldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile DESKİ çalışanları ve vatandaşlarının yardımıyla göçükten ağır yaralı çıkarılan Öğmen, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğmen, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DenizliDuvarIşçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5